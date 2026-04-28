Le pouvoir d’achat à l’épicerie en chute libre

L'inflation alimentaire frappe de plein fouet le portefeuille des Canadiens, créant une véritable «économie en forme de K» où la classe moyenne s'effrite.

Selon Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de science analytique en agroalimentaire, la situation est désolante: un tiers des ménages doit désormais recourir au crédit pour payer son épicerie.

Devant des hausses de prix de 30% en cinq ans, les consommateurs délaissent la viande pour les protéines végétales et se tournent massivement vers les centres de liquidation.

Paradoxalement, malgré la crise, le temps passé en cuisine a chuté de 20 minutes par rapport à l'époque de la pandémie.

Écoutez Sylvain Charlebois, professeur à l’Université Dalhousie et professeur invité à l’Université McGill, expliquer le tout mardi matin.