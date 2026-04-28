La position de Mark Carney face aux États-Unis

Le chroniqueur Jonathan Trudeau souligne la lucidité et le pragmatisme du premier ministre Mark Carney vis-à-vis des États-Unis.

Dans une rare entrevue accordée à un médias québécois - La Presse -, Carney affirme que le Canada doit impérativement réduire sa dépendance envers nos voisins américains, ces derniers étant engagés sur une trajectoire isolationniste qui survivra à Donald Trump.

Pour Carney, le Canada doit diversifier ses alliances économiques, notamment avec l’Europe et l’Asie, tout en renforçant le commerce interprovincial.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter l'attitude et la posture de Mark Carney envers Donald Trump, mardi, à Lagacé le matin.

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