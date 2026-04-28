«Booster» son club au détriment du talent local?

Alors que les Canadiens profitent d'un repos forcé avant le cinquième match de sa série contre Tampa Bay, l'attention se tourne vers la LHJMQ où l'Armada de Blainville-Boisbriand affronte les Wildcats de Moncton.

Jean-François Baril dénonce la stratégie de recrutement de la famille Irving, propriétaires des Wildcats.

En alignant 10 joueurs sur 18 provenant de l'extérieur du territoire (Européens, Américains, Ontariens), Moncton semble privilégier la victoire immédiate par l'achat de talent plutôt que le développement des joueurs québécois et issus des maritimes.

Ce virage vers un modèle «Ligue nationale» soulève des questions sur l'accessibilité de la ligue pour les jeunes talents d'ici.

Écoutez la chronique sportive de Jean-François Baril, mardi à Lagacé le matin.