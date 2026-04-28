Masculinité toxique

La série Halfman est le nouveau projet audacieux de l'auteur Richard Gadd, diffusée sur Crave.

Cette production HBO explore les dynamiques toxiques et la violence psychologique à travers la relation complexe entre deux demi-frères, Ruben et Niall, forcés de cohabiter à l'adolescence.

Le récit dépeint le contraste saisissant entre Ruben, un jeune homme agressif et instable, et Niall, un garçon timide et coincé dans sa sexualité.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, mardi, à Lagacé le matin.