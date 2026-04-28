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Masculinité toxique

«Halfman» sur Crave: «C'est très, très dérangeant comme série»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 avril 2026 06:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Halfman» sur Crave: «C'est très, très dérangeant comme série»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La série Halfman est le nouveau projet audacieux de l'auteur Richard Gadd, diffusée sur Crave.

Cette production HBO explore les dynamiques toxiques et la violence psychologique à travers la relation complexe entre deux demi-frères, Ruben et Niall, forcés de cohabiter à l'adolescence. 

Le récit dépeint le contraste saisissant entre Ruben, un jeune homme agressif et instable, et Niall, un garçon timide et coincé dans sa sexualité.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, mardi, à Lagacé le matin.

«C'est très, très dérangeant comme série [...] C'est une violence psychologique qui est dans la réalité, qui existe malheureusement, mais on n'est pas souvent confrontés comme ça à la télé.»

Catherine Brisson

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