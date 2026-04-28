Milieu de la construction

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a dévoilé la campagne «C'est juste une blague», une initiative visant à éradiquer les comportements inadéquats tels que l'intimidation, la discrimination et le harcèlement, encore trop présents sur les chantiers québécois.

Alors que le Québec fait face à une pénurie de main-d'œuvre historique, le climat de travail demeure un facteur critique, causant notamment le départ de 50% des femmes dans les cinq ans suivant leur arrivée.

Écoutez la PDG de la Commission de la construction Québec, Audrey Murray, ainsi que la travailleuse et mentore pour les femmes en construction, Sylvie Deraspe faire le point, mardi, à Lagacé le matin.