Père qui a exploité financièrement ses enfants

Un père de famille qui exploitait financièrement ses adolescents en leur imposant des paiements mensuels de 100 $ à 300 $ selon l’âge a récemment été condamné à rembourser ses enfants.
Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise discuter des enjeux que soulève cet homme en ayant exploité financièrement ses enfants malgré un revenu annuel de 100 000 $ et une pension alimentaire de la mère.
«Pour moi, ça soulève des questions beaucoup plus profondes sur l'abus de pouvoir, sur l'inversion des rôles, sur l'impact aussi sur ces jeunes-là. Puis je suis certaine que ce n'est pas un cas isolé. Puis l'affaire, c'est que quand tu es enfant, tu es vulnérable et tu ne peux pas savoir que ce n’est pas correct.»