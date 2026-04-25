Père qui a exploité financièrement ses enfants

Un père de famille qui exploitait financièrement ses adolescents en leur imposant des paiements mensuels de 100 $ à 300 $ selon l’âge a récemment été condamné à rembourser ses enfants.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise discuter des enjeux que soulève cet homme en ayant exploité financièrement ses enfants malgré un revenu annuel de 100 000 $ et une pension alimentaire de la mère.