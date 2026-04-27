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Il passe du NPD à Québec solidaire

«À Ottawa, j'ai vu à quel point c’est avantageux d’être un État, un vrai État»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 27 avril 2026 12:36

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«À Ottawa, j'ai vu à quel point c’est avantageux d’être un État, un vrai État»
Alexandre Boulerice, entouré des deux porte-paroles de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti / Philippe Bonneville / Cogeco Nouvelles

Après 15 ans sur la scène fédérale, le député de Rosemont–La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, a annoncé lundi son saut en politique provinciale sous les couleurs de Québec solidaire.

Ce dernier quittera officiellement le caucus du NPD dès aujourd'hui pour siéger comme indépendant à Ottawa jusqu'aux prochaines élections québécoises.

Écoutez l'élu expliquer les motifs de sa décision, lundi matin, à La commission.

Celui qui renonce à une rémunération annuelle de près de 100 000 $ en changeant de palier de gouvernement affirme agir par conviction profonde pour les causes sociales et environnementales.

Bien qu'il passe d'un parti fédéraliste à une formation souverainiste, il ne voit pas de contradiction avec son parcours au NPD.

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