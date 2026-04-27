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Moyen-Orient

Avec l'Iran: «Monsieur Trump ne veut pas perdre la face» -Thomas Juneau

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Entendu dans

La commission

le 27 avril 2026 12:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Avec l'Iran: «Monsieur Trump ne veut pas perdre la face» -Thomas Juneau
Une femme passe devant un graffiti anti-américain peint sur le mur de l'université de Téhéran, rue Enqelab-e-Eslami (Révolution islamique), dans le centre-ville de Téhéran, en Iran. / (AP Photo/Vahid Salemi)

Après 59 jours de guerre entre les États-Unis de Donald Trump et l’Iran, les sanctions économiques sévères et la nervosité croissante au sein du Parti républicain persistent toujours.

L’Iran résiste malgré une économie en crise et des frappes américaines et israéliennes.

Quel camp cèdera en premier?

Thomas Juneau, professeur à l'Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, analyse l’impasse au Moyen-Orient au micro de La commission.

«Le gouvernement iranien a une capacité d'absorption de la douleur qui est très importante. C'est un gouvernement qui n'est pas démocratique, qui a démontré qu'il est capable d'utiliser une force extraordinairement brutale pour asseoir son pouvoir, pour étouffer toute contestation populaire.»

Thomas Juneau

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