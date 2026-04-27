Après 59 jours de guerre entre les États-Unis de Donald Trump et l’Iran, les sanctions économiques sévères et la nervosité croissante au sein du Parti républicain persistent toujours.

L’Iran résiste malgré une économie en crise et des frappes américaines et israéliennes.

Quel camp cèdera en premier?

Thomas Juneau, professeur à l'Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, analyse l’impasse au Moyen-Orient au micro de La commission.