L'équipe reprend les devant 2-1 dans la série

Le Centre Bell a été le théâtre d’une partie encore une fois excessivement serrée dans la série Canadiens-Lightning, mais c’est la Sainte Flanelle qui a eu le dernier mot, l’ayant emporté par la marque de 3 à 2, vendredi.
Les Canadiens reprennent donc les devants 2-1 dans la série, après s’être rendu en prolongation pour une troisième fois en trois duels.
Parmi les marqueurs de ce match de première ronde, on compte Brayden Point et Brandon Hagel du côté du Lightning, puis Alexandre Texier, Kirby Dach, ainsi que Lane Hutson (but de la victoire) chez le CH.
Les tirs ont été de 29 pour le Tricolore, tandis que le Lightning en a récolté 17, les deux équipes ayant eu de bonnes chances de marquer.
Ne manquez pas la prochaine partie entre les Canadiens et le Lightning, dimanche à 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé, alors que les deux formations croiseront à nouveau le fer au Centre Bell.
Déroulement du match
Première période
Majestueuse feinte et beau tir de l'attaquant des Canadiens, Alex Newhook, dès le début de la période à 18:25. Andrei Vasilevsky fait l'arrêt. Le CH donne le ton du match dès les premières minutes de jeu.
Et le but! Il a pris peu de temps pour qu'à 15:08, Alexandre Texier marque son premier but en séries éliminatoires pour le Tricolore. C'est 1 à 0 pour les Canadiens.
Le gardien de l'équipe montréalaise, Jakub Dobes, écope ensuite de deux minutes de pénalité pour avoir fait trébucher.
Le Lightning en profite. Brayden Point marque devant Jakub Dobes à 12:18. Le pointage est de 1 à 1.
Un autre désavantage numérique vient embêter le CH en milieu de période. Kirby Dach est dirigé vers le banc des pénalités.
Corey Perry du Lightning frappe le poteau et le gardien des Canadiens fait deux autres arrêts cruciaux dans ce match.
La pénalité du CH est terminée.
Au tour du joueur clé de Tampa Bay, Nikita Kucherov, d'être chassé du jeu. Le Tricolore est en jeu de puissance. La formation de Martin St-Louis n'arrive pas à en tirer profit.
À 2:26, Kirby Dach passe à un cheveu de marquer. La rondelle touche la barre transversale du Lightning.
Quelques dizaines de secondes à faire à la période, Montréal se retrouve à nouveau en désavantage numérique.
Après 20 minutes de jeu, le pointage demeure de 1 à 1 entre les Canadiens et le Lightning.
Deuxième période
Les joueurs du Lightning sont agressifs en début de deuxième tiers.
À 15:13, un revirement permet à Brandon Hagel de porter la marque à 2 à 1 pour le Lightning.
À la suite de ce but, la bataille éclate: ce sera du quatre contre quatre pendant deux minutes. Ivan Demidov s'échappe, mais en vain, Andrei Vasilevsky fait l'arrêt.
Les Canadiens doivent faire face à une autre pénalité de ce même Ivan Demidov, à 10:01.
Ils y arrivent et renversent même la vapeur, c'est le but!
Kirby Dach, qui a récemment dû suspendre ses réseaux sociaux en raison de menaces de fans à son endroit, donne tort à ceux qui le trouvaient peu performant dernièrement. Il égalise la marque 2 à 2.
Quoi de mieux pour Montréal qu'un jeu de puissance tout juste après un but. Les Canadiens jouent à cinq contre quatre.
Aucun but n'est ajouté au pointage, mais le CH retourne en avantage numérique, puisque le défenseur Emil Lilleberg est chassé pour avoir accroché Kirby Dach.
Il reste un peu moins de quatre minutes à faire à la seconde période.
Les Canadiens ont quelques chances de marquer, mais ce n'est pas suffisant pour ajouter un but au comptage, quoiqu'avec 30 secondes avant la fin du deuxième tiers, ils bénéficient de l'avantage de la glace.
C'est l'égalité 2 à 2 après deux périodes de jeu.
Troisième période
À 16:31, Cole Caufield se retrouve en échappée, mais le gardien du Lightning l'empêche d'en faire un «game changer».
Josh Anderson des Canadiens s'attire des ennuis quand à 11:10, il est chassé pour bâton élevé. Son équipe se retrouve en désavantage numérique.
Le CH minimise les chances de scorer de l'adversaire. Il s'en sort indemne.
À la fin de sa pénalité, Josh Anderson se retrouve seul devant Andrei Vasilevsky, dont la jambière coupe ses ambitions de percer le filet.
Le Lightning attaque en fin de dernier tiers, mais la marque demeure 2 à 2.
Scène inédite à 3:58, les joueurs des Canadiens s'empilent les uns sur les autres près de leur gardien, Jakub Dobes, pour empêcher la rondelle de se faufiler vers le but.
La troisième période est terminée, c'est toujours 2 à 2 entre les deux équipes.
Direction, la prolongation pour une troisième fois en trois matchs, quelle partie serré!
Prolongation
Le but de la victoire appartient au talentueux Lane Hutson des Canadiens de Montréal.
La foule est en délire, c'est la victoire à Montréal!