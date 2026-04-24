L'équipe reprend les devant 2-1 dans la série

Le Centre Bell a été le théâtre d’une partie encore une fois excessivement serrée dans la série Canadiens-Lightning, mais c’est la Sainte Flanelle qui a eu le dernier mot, l’ayant emporté par la marque de 3 à 2, vendredi.

Les Canadiens reprennent donc les devants 2-1 dans la série, après s’être rendu en prolongation pour une troisième fois en trois duels.

Parmi les marqueurs de ce match de première ronde, on compte Brayden Point et Brandon Hagel du côté du Lightning, puis Alexandre Texier, Kirby Dach, ainsi que Lane Hutson (but de la victoire) chez le CH.

Les tirs ont été de 29 pour le Tricolore, tandis que le Lightning en a récolté 17, les deux équipes ayant eu de bonnes chances de marquer.

Ne manquez pas la prochaine partie entre les Canadiens et le Lightning, dimanche à 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé, alors que les deux formations croiseront à nouveau le fer au Centre Bell.