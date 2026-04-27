Première ministre depuis deux semaines seulement

Avec les nombreux dossiers qu'elle tente de régler, la première ministre Christine Fréchette est en action pour mener son plan à la tête du Québec, selon le chroniqueur politique Jonathan Trudeau.

Il cite notamment le cas de l'entente avec la FMSQ qui a été signée, l'enveloppe destinée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ainsi que sa visite diplomatique, ce lundi, à Washington.

Un «départ canon» qui fait en sorte, d'après Jonathan Trudeau, qu'elle semble diriger le Québec depuis six mois plutôt que quelques jours seulement.

Écoutez Jonathan Trudeau, chroniqueur politique, analyser la stratégie de la première ministre, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.