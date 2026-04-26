Le président évacué et un suspect arrêté

Donald Trump a été évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche samedi soir après que des coups de feu ont retenti.

Un suspect a été arrêté et le président américain s'est exprimé en conférence de presse concernant ces événements qui ont écourté la cérémonie.

Écoutez Laurence Haïm, envoyée à Washington pour BFMV TV qui était sur les lieux de l'évènement, en discuter, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.