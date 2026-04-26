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Le président évacué et un suspect arrêté

Coups de feu au dîner des correspondants: «Trump a appelé à l'unité»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 avril 2026 07:56

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Coups de feu au dîner des correspondants: «Trump a appelé à l'unité»
Donald Trump a été évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche samedi soir après que des coups de feu ont retenti. / Alex Brandon / The Associated Press

Donald Trump a été évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche samedi soir après que des coups de feu ont retenti.

Un suspect a été arrêté et le président américain s'est exprimé en conférence de presse concernant ces événements qui ont écourté la cérémonie.

Écoutez Laurence Haïm, envoyée à Washington pour BFMV TV qui était sur les lieux de l'évènement, en discuter, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«On a entendu cinq coups de feu derrière la porte où nous nous trouvions. On a tout de suite compris de quoi il s’agissait. On a eu vraiment un moment de peur. Donald Trump a été exfiltré extrêmement rapidement par l’équipe de sécurité, tout comme la Première dame et le vice-président Vance. Ensuite, le président a très rapidement tenu une conférence de presse à la Maison-Blanche et il a appelé à l’unité. Encore une fois, tout le monde est sous le choc. »

Laurence Haïm

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