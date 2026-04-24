Après deux périodes dans le match Canadiens-Lightning, à Montréal, c’est l’égalité 2 à 2, dans un match excessivement serré et truffé de pénalités de chaque côté de la glace.

Dans son analyse, Dany Dubé se demande ce que sera l’héritage pour les Canadiens du vétéran Josh Anderson, à qui il reste un an à jouer à Montréal dans son contrat, et qui fait la différence jusqu’à maintenant, notamment dans la première ronde de séries.

Restera-t-il avec le Tricolore? Prendra-t-il sa retraite? Quel est son apport à son équipe, considérant qu’il est assistant-capitaine du CH?

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, vendredi, lors du deuxième entracte du match Canadiens-Lightning.