25 milliards de dollars au départ

Le gouvernement fédéral annonce la création d'un fonds souverain, doté initialement de 25 milliards de dollars, pour financer des projets d'infrastructures majeurs.

Ce fonds sera alimenté par l'épargne des Canadiens et les transferts de richesse intergénérationnels.

L'objectif est de générer du rendement tout en réduisant la dépendance économique envers les États-Unis.

Yan Cimon souligne que ce véhicule financier offrira une stabilité face aux cycles politiques.

Écoutez le professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval expliquer le tout, lundi à La commission.

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