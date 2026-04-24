Match des Canadiens au Centre Bell

Les Canadiens de Montréal affrontent le Lightning de Tampa Bay, à Montréal, lors du troisième match de la série éliminatoire de premier tour de la LNH.
Écoutez Jean-François Chaumont, journaliste à LNH.com et Arpon Basu, chroniqueur à The Athletic, avec l'animateur Mario Langlois discuter de la rencontre à venir, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'ambiance au Centre Bell: sans doute la meilleure dans la LNH;
- Le simple avantage de la glace pour le Tricolore, la meilleure stratégie?;
- Le rôle du premier trio dans le match;
- Quel impact Lane Hutson aura-t-il vendredi soir après avoir été le joueur le plus utilisé par les Canadiens jusqu'à maintenant dans cette série;
- «Je m'attends à des changements stratégiques, mais pas nécessairement d'alignement», -Arpon Basu;
- Kirby Dach, les réseaux sociaux et la pression de performer;
- Un retour au jeu imminent pour certains joueurs du Lightning?