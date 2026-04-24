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Match des Canadiens au Centre Bell

«Il y a une ambiance qu'on retrouve à peu près nulle part ailleurs»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 avril 2026 18:14

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Il y a une ambiance qu'on retrouve à peu près nulle part ailleurs»
Mario Langlois / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal affrontent le Lightning de Tampa Bay, à Montréal, lors du troisième match de la série éliminatoire de premier tour de la LNH.

Écoutez Jean-François Chaumont, journaliste à LNH.com et Arpon Basu, chroniqueur à The Athletic, avec l'animateur Mario Langlois discuter de la rencontre à venir, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'ambiance au Centre Bell: sans doute la meilleure dans la LNH;
  • Le simple avantage de la glace pour le Tricolore, la meilleure stratégie?;
  • Le rôle du premier trio dans le match;
  • Quel impact Lane Hutson aura-t-il vendredi soir après avoir été le joueur le plus utilisé par les Canadiens jusqu'à maintenant dans cette série;
  • «Je m'attends à des changements stratégiques, mais pas nécessairement d'alignement», -Arpon Basu;
  • Kirby Dach, les réseaux sociaux et la pression de performer;
  • Un retour au jeu imminent pour certains joueurs du Lightning?

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