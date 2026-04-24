Match des Canadiens au Centre Bell

Les Canadiens de Montréal affrontent le Lightning de Tampa Bay, à Montréal, lors du troisième match de la série éliminatoire de premier tour de la LNH.

Écoutez Jean-François Chaumont, journaliste à LNH.com et Arpon Basu, chroniqueur à The Athletic, avec l'animateur Mario Langlois discuter de la rencontre à venir, aux Amateurs de sports.

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