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Série contre le Lightning

L’astrologie pour prédire l’issue du match des Canadiens

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 avril 2026 09:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
L’astrologie pour prédire l’issue du match des Canadiens
Lagacé le matin / Cogeco Média

Alors que toutes les analyses sont bonnes pour tenter de prévoir le résultat des matchs disputés par les Canadiens de Montréal, Frédéric Labelle propose d’utiliser l'astrologie.

Grâce à une professionnelle qui consulte la position des astres lors de la création des équipes, il parvient à donner un avant-goût de la performance du Tricolore vendredi soir.

Est-ce que les étoiles voient les Canadiens l’emporter?

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle présenter cet entretien avec une astrologue, vendredi, à l’émission Lagacé le matin.

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