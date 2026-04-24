Série contre le Lightning

Alors que toutes les analyses sont bonnes pour tenter de prévoir le résultat des matchs disputés par les Canadiens de Montréal, Frédéric Labelle propose d’utiliser l'astrologie.

Grâce à une professionnelle qui consulte la position des astres lors de la création des équipes, il parvient à donner un avant-goût de la performance du Tricolore vendredi soir.

Est-ce que les étoiles voient les Canadiens l’emporter?

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle présenter cet entretien avec une astrologue, vendredi, à l’émission Lagacé le matin.