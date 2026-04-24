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Garder un cerveau de «jeune cinquantenaire»

Les secrets biologiques et sociaux des «super-aînés» dévoilés

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 avril 2026 09:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
Les secrets biologiques et sociaux des «super-aînés» dévoilés
Martin Carli / Cogeco Média

Martin Carli explore d'abord le phénomène des «super-aîné », ces octogénaires possédant les facultés cognitives de personnes de 50 ans.

Les recherches de l'Université Northwestern, située dans l'État de l'Illinois, révèlent que ces individus sont particulièrement sociables et possèdent des particularités anatomiques, comme des neurones plus volumineux et un cortex cérébral qui ne s'amincit pas avec l'âge.

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique, expliquer le tout vendredi à Lagacé le matin. 

«Leur cerveau a l'air carrément jeune [...] ils ont carrément des différences anatomiques qui permettraient d'améliorer leurs performances cognitives.»

Martin Carli

Autre sujet abordé: 

  • Découverte d'un «Ozempic naturel» qui a beaucoup moins d'effets secondaires.

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