Garder un cerveau de «jeune cinquantenaire»

Martin Carli explore d'abord le phénomène des «super-aîné », ces octogénaires possédant les facultés cognitives de personnes de 50 ans.

Les recherches de l'Université Northwestern, située dans l'État de l'Illinois, révèlent que ces individus sont particulièrement sociables et possèdent des particularités anatomiques, comme des neurones plus volumineux et un cortex cérébral qui ne s'amincit pas avec l'âge.

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique, expliquer le tout vendredi à Lagacé le matin.