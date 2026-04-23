L'approvisionnement en pétrole en Amérique du Nord ne devrait pas causer trop d'annulations de vols sur le continent, mais aura un impact important sur le prix des voyages, selon l'expert en aviation, John Gradek.

La situation risque toutefois d'être plus compliquée en Europe puisque des avions sont d'ores et déjà cloués au sol, chose qui devrait se poursuivre si le blocus dans le détroit d'Ormuz se poursuit.

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé de cours à l'Université McGill, analyser la situation au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, jeudi.