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Approvisionnement en pétrole

«Si vous voyagez en Amérique du Nord, votre problème sera au niveau tarifaire»

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Entendu dans

La commission

le 23 avril 2026 14:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Si vous voyagez en Amérique du Nord, votre problème sera au niveau tarifaire»
L'approvisionnement en pétrole en Amérique du Nord ne devrait pas causer trop d'annulations de vols sur le continent, mais aura un impact important sur le prix des voyages, selon l'expert en aviation, John Gradek. / La Presse Canadienne / Jonathan Hayward

L'approvisionnement en pétrole en Amérique du Nord ne devrait pas causer trop d'annulations de vols sur le continent, mais aura un impact important sur le prix des voyages, selon l'expert en aviation, John Gradek.

La situation risque toutefois d'être plus compliquée en Europe puisque des avions sont d'ores et déjà cloués au sol, chose qui devrait se poursuivre si le blocus dans le détroit d'Ormuz se poursuit.

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé de cours à l'Université McGill, analyser la situation au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, jeudi.

«Les compagnies aériennes sont prises avec une situation dans laquelle pour chaque vol qui quitte le Canada ou quitte l'Europe, elles perdent de l'argent.»

John Gradek, expert en aviation et chargé de cours à l'Université McGill

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