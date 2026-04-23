Une relation canado-américaine imparfaite

Mark Carney semble de plus en plus effrité par l'administration américaine et soutient que Washington a violé l'entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), comme le rapporte La Presse.
Malgré de récentes concessions à Trump, ce dernier ne cesse de poursuivre sa fronde contre le Canada pour obtenir un plus grand rapport de force en vue des négociations concernant l'accord.
La décision des provinces canadiennes de retirer les boissons américaines de leurs tablettes déplaît également au sud de notre frontière.
Écoutez la discussion entre les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, puis Antoine Trépanier, correspondant de La Presse à Ottawa, jeudi.
«Les provinces, on le sait, depuis l'imposition de tarifs de 50 % sur l'acier et l'aluminium canadien, les provinces, ont dit que les bouteilles de Jack Daniel's et le vin américain, etc., ne serait plus sur les tablettes. Et bien là, les Américains ne le prennent toujours pas. Ils le prennent de travers encore.»