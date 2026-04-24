Canadiens-Lightning au Centre Bell

Le Centre Bell s'apprête à accueillir le troisième match de la série entre les Canadiens et le Lightning vendredi et l'ambiance promet d'être électrique.

Les joueurs du Tricolore ont hâte de retrouver leurs partisans.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, Martin McGuire, analyser les forces en présence vendredi à Lagacé le matin.

L'entraîneur Jon Cooper semble vouloir adopter une posture de vilain qui ne lui ressemble guère.

Si Arber Xhekaj et ses coéquipiers ont su garder leur sang-froid jusqu'à présent, la température pourrait monter d'un cran si les gestes gratuits des joueurs du Lightning se multiplient.