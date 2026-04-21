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Violence chez les ados

Couteaux de chasse, armes à air comprimé: l’arsenal des mineurs de Longueuil

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 21 avril 2026 11:28

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Couteaux de chasse, armes à air comprimé: l’arsenal des mineurs de Longueuil
La police lance un appel à tous les parents du Québec pour vérifier les sacs de leurs enfants, insistant sur l’importance de la prévention, du dialogue familial et de la collaboration avec des organismes. / vmargineanu / Adobe Stock

À la suite d'une fin de semaine marquée par trois épisodes de violence impliquant des mineurs de 12 à 16 ans, la police de Longueuil lance un appel pressant aux parents pour qu'ils vérifient le contenu des sacs à dos de leurs adolescents...

L'inspecteur Gino Iannone rapporte la découverte d'un véritable arsenal: couteaux de chasse, poivre de Cayenne, armes à air comprimé et matériel de camouflage. 

Au-delà de la répression, le SPAL prône le rétablissement du dialogue familial et la prévention pour freiner une culture de violence exacerbée par les réseaux sociaux.

Écoutez Gino Iannone, inspecteur section communications et relations médias au SPAL, expliquer le tout mardi à Radio textos. 

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