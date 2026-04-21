Selon un sondage maison

Dans un sondage maison mené auprès des auditeurs, la ville de Québec se démarque avec une excellente note de 8/10 en matière de propreté des villes, un score que le chroniqueur Jérôme Landry attribue à une culture citoyenne de fierté et de soin pour l'environnement immédiat.

À l'opposé, malgré son indéniable beauté architecturale, Montréal écope de notes désastreuses, souvent reléguée au rang de ville «sale» par les résidents et les touristes en raison de la présence de sacs à ordures déchirés et d'excréments d'animaux de compagnie dans les espaces publics.

Écoutez le chroniqueur Jérôme Landry aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il souligne d'ailleurs que même des métropoles géantes comme New York semblent mieux s'en tirer que la métropole québécoise au printemps.

Autre sujet traité: