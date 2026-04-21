Un nouveau sondage Léger bouscule la scène politique québécoise: le Parti québécois passerait de 31% à 39% d'intentions de vote s'il écartait la tenue d'un référendum lors d'un premier mandat.
Christian Dufour souligne que Paul St-Pierre Plamondon doit affronter un «principe de réalité» devant une population lassée des débats constitutionnels.
Écoutez l'analyse de Christian Dufour lors de sa chronique politique, mardi à Radio textos.
«La politique, c'est l'art du possible aussi. Il y a le principe de réalité. Les chiffres sont clairs: la tenue d'un référendum est très, très impopulaire pour les Québécois.»
Autre sujet abordé:
- La CAQ profite d’un «effet Fréchette», grimpant à 17% grâce à l'image rafraîchissante de sa nouvelle première ministre, qui parvient à distancer le parti de l’usure associée à François Legault.