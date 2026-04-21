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Sondage Léger

Le dilemme péquiste: le pouvoir passe-t-il par l'abandon du référendum?

par 98.5

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22:30

Entendu dans

Radio textos

le 21 avril 2026 10:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Christian Dufour
Christian Dufour
Le dilemme péquiste: le pouvoir passe-t-il par l'abandon du référendum?
Christian Dufour / Cogeco Média

Un nouveau sondage Léger bouscule la scène politique québécoise: le Parti québécois passerait de 31% à 39% d'intentions de vote s'il écartait la tenue d'un référendum lors d'un premier mandat. 

Christian Dufour souligne que Paul St-Pierre Plamondon doit affronter un «principe de réalité» devant une population lassée des débats constitutionnels. 

Écoutez l'analyse de Christian Dufour lors de sa chronique politique, mardi à Radio textos

«La politique, c'est l'art du possible aussi. Il y a le principe de réalité. Les chiffres sont clairs: la tenue d'un référendum est très, très impopulaire pour les Québécois.»

Christian Dufour

Autre sujet abordé: 

  • La CAQ profite d’un «effet Fréchette», grimpant à 17% grâce à l'image rafraîchissante de sa nouvelle première ministre, qui parvient à distancer le parti de l’usure associée à François Legault.

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