Un nouveau sondage Léger bouscule la scène politique québécoise: le Parti québécois passerait de 31% à 39% d'intentions de vote s'il écartait la tenue d'un référendum lors d'un premier mandat.

Christian Dufour souligne que Paul St-Pierre Plamondon doit affronter un «principe de réalité» devant une population lassée des débats constitutionnels.

Écoutez l'analyse de Christian Dufour lors de sa chronique politique, mardi à Radio textos.