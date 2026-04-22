En marge de la période des impôts

Le chroniqueur économique François Gagnon a causé toute une surprise mercredi matin en annonçant qu'il prendra officiellement sa retraite le 1er juin prochain.

Après plus de cinq décennies à œuvrer dans le paysage médiatique québécois, notamment à la radio et à la télévision, il a confié avoir pris cette décision à la suite d'événements personnels éprouvants survenus au cours de la dernière année.

Malgré ce départ, il compte demeurer actif comme porte-parole de TurboImpôt et continuera de donner des conférences économiques à travers la province.

Écoutez le chroniqueur François Gagnon aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.