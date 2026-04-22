En marge de la période des impôts

Le chroniqueur économique François Gagnon a causé toute une surprise mercredi matin en annonçant qu'il prendra officiellement sa retraite le 1er juin prochain.
Après plus de cinq décennies à œuvrer dans le paysage médiatique québécois, notamment à la radio et à la télévision, il a confié avoir pris cette décision à la suite d'événements personnels éprouvants survenus au cours de la dernière année.
Malgré ce départ, il compte demeurer actif comme porte-parole de TurboImpôt et continuera de donner des conférences économiques à travers la province.
Écoutez le chroniqueur François Gagnon aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
«J'ai décidé de prendre ma retraite tout simplement. Après presque 51 ans de radio, de télévision [...] je vais ralentir un peu, beaucoup.»
En marge de cette annonce, François Gagnon a toutefois tenu à rappeler aux auditeurs l'importance de respecter la date limite du 30 avril pour la production des déclarations de revenus.
Il a insisté sur les pénalités sévères qui s'appliquent dès le lendemain pour ceux qui doivent de l'argent au fisc, précisant qu'un retard peut entraîner une pénalité immédiate de 5% plus 1% d'intérêt par mois.