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En marge de la période des impôts

Une retraite émotive après 51 ans de carrière pour François Gagnon

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 22 avril 2026 11:12

Avec

François Gagnon
François Gagnon
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Une retraite émotive après 51 ans de carrière pour François Gagnon
François Gagnon / Cogeco Média

Le chroniqueur économique François Gagnon a causé toute une surprise mercredi matin en annonçant qu'il prendra officiellement sa retraite le 1er juin prochain.

Après plus de cinq décennies à œuvrer dans le paysage médiatique québécois, notamment à la radio et à la télévision, il a confié avoir pris cette décision à la suite d'événements personnels éprouvants survenus au cours de la dernière année.

Malgré ce départ, il compte demeurer actif comme porte-parole de TurboImpôt et continuera de donner des conférences économiques à travers la province.

Écoutez le chroniqueur François Gagnon aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«J'ai décidé de prendre ma retraite tout simplement. Après presque 51 ans de radio, de télévision [...] je vais ralentir un peu, beaucoup.»

François Gagnon

En marge de cette annonce, François Gagnon a toutefois tenu à rappeler aux auditeurs l'importance de respecter la date limite du 30 avril pour la production des déclarations de revenus.

Il a insisté sur les pénalités sévères qui s'appliquent dès le lendemain pour ceux qui doivent de l'argent au fisc, précisant qu'un retard peut entraîner une pénalité immédiate de 5% plus 1% d'intérêt par mois.

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