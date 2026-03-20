Une légende du cinéma s'éteint

Le monde du divertissement est en deuil suite au décès soudain de Chuck Norris, survenu subitement, jeudi matin, à Hawaï. Âgé de 86 ans, l'acteur et figure emblématique de la culture populaire s'est éteint entouré des siens, a confirmé sa famille via un communiqué officiel.

Il avait été hospitalisé subitement cette semaine. Cette disparition surprend d'autant plus qu'il semblait afficher une forme éclatante lors de son anniversaire le 10 mars dernier.

Ancien vétéran de l'Air Force, Norris avait su transcender son statut d'acteur pour devenir un véritable phénomène intergénérationnel.