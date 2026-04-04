En salle depuis vendredi

Le film Le rêve américain, qui raconte l’histoire de deux Français rêvant de devenir agents sportifs, est à l’affiche dans les cinémas québécois depuis vendredi.
Écoutez Stéphane Leclair présenter cette œuvre cinématographique inspirée d’une histoire vraie, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Ils nous montrent la difficulté de gravir les échelons et le font tout en humour. C'est un bon "feel good". Il y a plein de faits vécus, c'est tiré de vrais moments. Je vous le dis, c'est vraiment bon.»