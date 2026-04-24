Licenciements massifs

Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, s'apprête à licencier 8000 employés d'ici la fin du mois de mai.

Représentant environ 10% de ses ressources humaines, cette décision vise à libérer des fonds — jusqu'à 135 milliards de dollars cette année — pour investir davantage dans le développement de modèles d'intelligence artificielle superpuissants.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

La manière dont les employés apprennent la nouvelle fait également sourciller: un simple courriel impersonnel.

Cette vague de départs s'ajoute à des milliers d'autres postes non pourvus qui ne seront finalement jamais comblés, confirmant un virage technologique majeur au détriment du capital humain au sein de la multinationale américaine.