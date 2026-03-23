 Aller au contenu
Cinéma
L'univers de la «police des polices» en France

«Dossier 137»: une immersion percutante au cœur de l'IGPN

par 98.5

0:00
5:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 mars 2026 06:45

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Dossier 137»: une immersion percutante au cœur de l'IGPN
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le film français «Dossier 137» plonge le spectateur dans l'univers de la «police des polices» lors des manifestations des Gilets jaunes en 2018.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que le long-métrage suit l'enquête méticuleuse de Stéphanie, jouée par Léa Drucker, qui tente de déterminer les responsabilités après qu'un jeune manifestant a été gravement blessé par un tir de «flash-ball».

Le film, qui a une facture presque documentaire, explore avec brio l'omerta policière et la quête de vérité au sein d'une institution sous haute tension.

«C'est un film d'enquête qui est très, très efficace parce que Stéphanie fait un travail méticuleux [...] va essayer d'interroger les policiers qui sont peu bavards. Il y a une espèce de protection aussi, d'omerta également.»

Catherine Brisson

Autre sujet traité:

  • Angine de Poitrine: un succès fulgurant pour le duo musical.

Vous aimerez aussi

Théodore Pellerin et Jim Carrey à l'honneur lors de la cérémonie des César
Lagacé le matin
Théodore Pellerin et Jim Carrey à l'honneur lors de la cérémonie des César
0:00
4:50
Le talent montréalais brille à la 98e cérémonie des Oscars
Lagacé le matin
Le talent montréalais brille à la 98e cérémonie des Oscars
0:00
5:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Deux pilotes d’Air Canada meurent dans un accident à l'aéroport LaGuardia
Rattrapage
Incident tragique à New York
Deux pilotes d’Air Canada meurent dans un accident à l'aéroport LaGuardia
L’économie en «K»: le fossé se creuse entre les Québécois
Rattrapage
Le litre d'essence frôle les 2$
L’économie en «K»: le fossé se creuse entre les Québécois
Course à la CAQ: un premier débat musclé entre Drainville et Fréchette
Rattrapage
Des échanges vifs et des attaques personnelles
Course à la CAQ: un premier débat musclé entre Drainville et Fréchette
Alerte Amber: le débat enflammé sur la sonnerie «apocalyptique»
Rattrapage
Efficacité contre irritants
Alerte Amber: le débat enflammé sur la sonnerie «apocalyptique»
Spécial «À pieds» | L'énigme du lundi 23 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «À pieds» | L'énigme du lundi 23 mars
Collision tragique New York: «Le devant de l'avion a été littéralement arraché»
Rattrapage
Le pilote et le copilote ont perdu la vie
Collision tragique New York: «Le devant de l'avion a été littéralement arraché»
Alerte Amber: la mère a été libérée sous promesse de comparaître
Rattrapage
Rencontrée par les enquêteurs de la SQ
Alerte Amber: la mère a été libérée sous promesse de comparaître
Une semaine cruciale pour les Canadiens de Montréal
Rattrapage
Avec 13 matchs restants au calendrier
Une semaine cruciale pour les Canadiens de Montréal
Saint-Hyacinthe: la nouvelle capitale de la mode?
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Saint-Hyacinthe: la nouvelle capitale de la mode?
Tartare et pénurie de croûtons: un scandale gastronomique!
Rattrapage
«Département des nouvelles soft»
Tartare et pénurie de croûtons: un scandale gastronomique!
Les municipales en France dans l'oeil de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
Rattrapage
Zielinski contre Hittler
Les municipales en France dans l'oeil de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
«On a une station sur deux qui est en déficit de maintenance. On fait quoi?»
Rattrapage
Dégradation du métro de Montréal
«On a une station sur deux qui est en déficit de maintenance. On fait quoi?»
Rapport sur le bonheur: pourquoi le Québec fait-il bande à part au Canada?
Rattrapage
Confiance et cohésion sociale
Rapport sur le bonheur: pourquoi le Québec fait-il bande à part au Canada?
L'intelligence artificielle gagne du terrain au Québec
Rattrapage
Des chiffres frappants
L'intelligence artificielle gagne du terrain au Québec