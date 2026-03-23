L'univers de la «police des polices» en France

Le film français «Dossier 137» plonge le spectateur dans l'univers de la «police des polices» lors des manifestations des Gilets jaunes en 2018.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que le long-métrage suit l'enquête méticuleuse de Stéphanie, jouée par Léa Drucker, qui tente de déterminer les responsabilités après qu'un jeune manifestant a été gravement blessé par un tir de «flash-ball».

Le film, qui a une facture presque documentaire, explore avec brio l'omerta policière et la quête de vérité au sein d'une institution sous haute tension.