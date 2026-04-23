Une docteure en a fait l'expérience

Il y aura, à terme, un avantage pour le système de santé québécois à adopter le système Epic, en lien avec le Dossier santé numérique (DSN), mais l'adaptation ne sera pas facile, soutient la Dre Annie Talbot.

Dre Talbot a travaillé avec ce système en Californie, qui présente notamment des graphiques, par exemple sur l'évolution de la pression artérielle d'un patient.

Il fait en sorte que le personnel n'ait pas à écrire à la main les informations de celles et ceux qui vont consulter, ou de les inscrire dans un tableau Excel.

Écoutez Dre Annie Talbot, directrice générale médicale des services professionnels en médecine familiale à Santé Québec, plaider en faveur du nouveau système à l'émission La commission.