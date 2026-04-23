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Entente avec les médecins spécialistes

FMSQ: «Une enveloppe globale de 11 % comme le gouvernement le souhaitait»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 avril 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
FMSQ: «Une enveloppe globale de 11 % comme le gouvernement le souhaitait»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau lève le voile sur les détails de l'entente de principe intervenue entre Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Malgré les demandes initiales de 17% de la part des spécialistes, réduites à 14,5 %, le gouvernement semble avoir maintenu son offre de 11 % pour l'enveloppe globale, bien qu'un ajustement de 1,5 % «hors enveloppe» soit prévu pour compenser les responsabilités administratives des chefs de département.

Écoutez Jonathan Trudeau analyser les dessous de cette négociation, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Accessibilité aux soins: l'entente inclurait des engagements des médecins spécialistes pour améliorer l'accès aux services, un point crucial après les critiques de l'entente avec les omnipraticiens (FMOQ).
  • Départ de Gilles Belanger: Trudeau commente la décision du député de quitter ses fonctions après ne pas avoir été reconduit comme ministre délégué au Numérique par Christine Fréchette.
  • Relation Québec-Ottawa-Montréal: une nouvelle dynamique semble s'installer entre Christine Fréchette et Sophie Mauzerolle (représentant la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada), bien que certains craignent des concessions de la part de Québec face au fédéral.

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