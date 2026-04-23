Entente avec les médecins spécialistes

Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau lève le voile sur les détails de l'entente de principe intervenue entre Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Malgré les demandes initiales de 17% de la part des spécialistes, réduites à 14,5 %, le gouvernement semble avoir maintenu son offre de 11 % pour l'enveloppe globale, bien qu'un ajustement de 1,5 % «hors enveloppe» soit prévu pour compenser les responsabilités administratives des chefs de département.

Écoutez Jonathan Trudeau analyser les dessous de cette négociation, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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