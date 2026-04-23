Un manque de «flair politique»?

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent le départ fracassant de Gilles Bélanger de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

L'ex-ministre, qui siégera désormais comme indépendant, justifie son départ par un manque d'écoute du gouvernement, notamment sur la sécurité des données numériques.

Nathalie Normandeau critique sévèrement son manque de «flair politique» et son ego, soulignant qu'il a mis ses collègues dans l'embarras après avoir été écarté du Conseil des ministres.

Écoutez la discussion à ce sujet, entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi.