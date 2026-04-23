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Un manque de «flair politique»?

Unité de la CAQ questionnée: départ fracassant de l’ex-ministre Gilles Bélanger

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Entendu dans

La commission

le 23 avril 2026 12:38

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Unité de la CAQ questionnée: départ fracassant de l’ex-ministre Gilles Bélanger
Gilles Bélanger, ex-ministre de la Cybersécurité et du Numérique / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent le départ fracassant de Gilles Bélanger de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

L'ex-ministre, qui siégera désormais comme indépendant, justifie son départ par un manque d'écoute du gouvernement, notamment sur la sécurité des données numériques.

Nathalie Normandeau critique sévèrement son manque de «flair politique» et son ego, soulignant qu'il a mis ses collègues dans l'embarras après avoir été écarté du Conseil des ministres.

Écoutez la discussion à ce sujet, entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi. 

«La politique, c'est un sport d'équipe. Tu peux pas jouer en lone wolf... Là, il a scoré dans son but.»

Nathalie Normandeau

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