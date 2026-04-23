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Alors que écoles anglophones sont quasi vides...

Densité à Parc-Extension: le casse-tête du manque d'écoles dans le quartier

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 23 avril 2026 13:04

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Densité à Parc-Extension: le casse-tête du manque d'écoles dans le quartier
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent de la densification extrême du quartier Parc-Extension, où l'on compte 17 000 habitants et de nombreuses familles de nouveaux arrivants vivant en colocation.

L'urgence est de construire une école pour 600 enfants, mais le quartier manque d'espace.

Paradoxalement, la Commission scolaire English-Montréal (EMSB) possède deux écoles sous-utilisées: l'une est vide depuis des années et l'autre n'est remplie qu'à 25 %.

Protégée par des droits constitutionnels, l'EMSB refuse de céder ces locaux au centre de services scolaire francophone par crainte de voir ses acquis disparaître.

Écoutez la discussion à ce sujet entre les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi à La commission

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