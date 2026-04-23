Donald Trump a ordonné jeudi à ses troupes d’abattre tout bateau posant des mines dans le détroit d’Ormuz en plein cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.

Les Iraniens interviennent dans le détroit d'Ormuz avec des petits bateaux répartis le long de la côte, souligne le colonel à la retraite Pierre St-Cyr.

L'opération nécessite donc une coordination importante, mais demeure toutefois possible, estime-t-il.

Écoutez Pierre St-Cyr, colonel à la retraite, donner son avis sur le sujet, jeudi après-midi, à La commission.