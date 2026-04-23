Dans le colimateur de la Ville depuis des années

Montréal a officiellement révoqué le permis d'exploitation de la Compagnie Américaine de Fer et Métaux, dont les installations ont pris feu jeudi matin, dans l'est de la métropole.

Le site est considéré comme étant environnementalement problématique depuis au moins 2024, explique le journaliste Ulysse Bergeron, l'entreprise ayant des antécédants douteux d'émissions de fer et d'arsenic notamment.

Ulysse Bergeron explique que plusieurs substances se retrouveraient hors du site et par effet domino, dans la canalisation de Montréal et donc, potentiellement dans le fleuve Saint-Laurent.

Écoutez le journaliste d'enquête à La Presse, Ulysse Bergeron, commenter le sujet, jeudi, au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.