Dans le colimateur de la Ville depuis des années

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Incendie à Montréal-Est: un passé environnemental douteux chez l'entreprise

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Entendu dans

La commission

le 23 avril 2026 12:57

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Incendie à Montréal-Est: un passé environnemental douteux chez l'entreprise
Un magasin et un parc ont notamment été touchés par les émissions de polluants par la Compagnie Américaine de Fer et Métaux. / Cogeco Média

Montréal a officiellement révoqué le permis d'exploitation de la Compagnie Américaine de Fer et Métaux, dont les installations ont pris feu jeudi matin, dans l'est de la métropole.

Le site est considéré comme étant environnementalement problématique depuis au moins 2024, explique le journaliste Ulysse Bergeron, l'entreprise ayant des antécédants douteux d'émissions de fer et d'arsenic notamment.

Ulysse Bergeron explique que plusieurs substances se retrouveraient hors du site et par effet domino, dans la canalisation de Montréal et donc, potentiellement dans le fleuve Saint-Laurent. 

Écoutez le journaliste d'enquête à La Presse, Ulysse Bergeron, commenter le sujet, jeudi, au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau. 

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