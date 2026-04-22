Branché sur le sport

L'attaquant des Canadiens de Montréal a désactivé son compte Instagram après avoir reçu des messages de haine à la suite de sa fin de match de mardi contre le Lightning de Tampa Bay.

Écoutez Paul-Christian Bergeron faire le tour de l'actualité sportive diffusée sur les réseaux sociaux au micro de Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.

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