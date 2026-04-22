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Branché sur le sport

Matthew Tkachuk encense Josh Anderson

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 22 avril 2026 21:29

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Matthew Tkachuk encense Josh Anderson
Branché sur le sport / Cogeco Média

L'attaquant des Canadiens de Montréal a désactivé son compte Instagram après avoir reçu des messages de haine à la suite de sa fin de match de mardi contre le Lightning de Tampa Bay.

Écoutez Paul-Christian Bergeron faire le tour de l'actualité sportive diffusée sur les réseaux sociaux au micro de Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Kirby Dach a désactivé son compte Instagram suite à des messages haineux;
  • Matthew Tkachuk, des Panthers de la Floride, vante Josh Anderson dans son balado comme l’un des meilleurs joueurs des séries pour les Canadiens de Montréal;
  • Les gars de HTV ont réalisé un canular avec des joueurs du Lightning;
  • Richardson Zéphir anime Palé Hockey, une émission humoristique sur les Canadiens;
  • Un fan australien du Canadien reçoit l’attention de Cole Caufield.

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