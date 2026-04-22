Branché sur le sport

L'attaquant des Canadiens de Montréal a désactivé son compte Instagram après avoir reçu des messages de haine à la suite de sa fin de match de mardi contre le Lightning de Tampa Bay.
Écoutez Paul-Christian Bergeron faire le tour de l'actualité sportive diffusée sur les réseaux sociaux au micro de Jérémie Rainville, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Kirby Dach a désactivé son compte Instagram suite à des messages haineux;
- Matthew Tkachuk, des Panthers de la Floride, vante Josh Anderson dans son balado comme l’un des meilleurs joueurs des séries pour les Canadiens de Montréal;
- Les gars de HTV ont réalisé un canular avec des joueurs du Lightning;
- Richardson Zéphir anime Palé Hockey, une émission humoristique sur les Canadiens;
- Un fan australien du Canadien reçoit l’attention de Cole Caufield.