La série est égale 1-1

Les Canadiens de Montréal ont perdu par la marque de 3 à 2, mardi soir, face au Lightning de Tampa Bay lors du deuxième match de première ronde.
Entre la piètre performance du défenseur Kirby Dach et celle des «refs», le chroniqueur Jean-Michel Bourque souligne que c'est à peine si le Tricolore avait la rondelle en fin de partie, qui s'est conclue en prolongation.
Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, faire son analyse du match, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.
«Ça en prend plus de Suzuki et Caufield, notamment parce que bon, Slafkovsky, on peut lui pardonner. Il a quand même eu un tour du chapeau dans le match numéro un, mais ça en prend plus de Suzuki et Caufield à cinq contre cinq.»
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