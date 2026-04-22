La série est égale 1-1

Les Canadiens de Montréal ont perdu par la marque de 3 à 2, mardi soir, face au Lightning de Tampa Bay lors du deuxième match de première ronde.

Entre la piètre performance du défenseur Kirby Dach et celle des «refs», le chroniqueur Jean-Michel Bourque souligne que c'est à peine si le Tricolore avait la rondelle en fin de partie, qui s'est conclue en prolongation.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, faire son analyse du match, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.