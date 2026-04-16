Pendant les séris éliminatoires

Non, ce n'est pas une blague, les joueurs du Tricolore ont filmé une vidéo qui a plu à plusieurs de leurs partisans sur les réseaux sociaux, se transformant en annonceurs de la STM.

Leurs voix seront d'ailleurs entendues dans les métros qui se rendront dans les stations à proximité du Centre Bell durant les séries éliminatoires.

Écoutez Paul-Christian Bergeron, créateur de contenu aux réseaux sociaux du 98.5, aborder le sujet, jeudi, dans Bonsoir les sportifs.