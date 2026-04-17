À l’aube de l’ouverture de saison de la chasse au dindon sauvage, le Boys Club réunit Fabien Cloutier, Maxim Martin et la bouchère Dominic Rioux pour un spécial chasse sans tabou.

L’échange met en lumière un engouement croissant pour cette activité, marqué par une hausse notable des inscriptions féminines.

Les intervenants explorent la dimension spirituelle et éthique de la pratique, insistant sur le respect de l'animal et la valorisation complète de la viande.

La chasse: un acte de pleine conscience et de reconnexion authentique avec la nature?

Écoutez les humoristes et auteurs Fabien Cloutier et Maxim Martin, ainsi que Dominique Rioux, bouchère émérite, en discuter vendredi au Boys Club avec Marie-Eve Tremblay.