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Un mégaprojet collé sur notre frontière

Une centrale nucléaire américaine menace-t-elle la sécurité des Québécois?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 20 avril 2026 10:39

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Une centrale nucléaire américaine menace-t-elle la sécurité des Québécois?
Le commentaire de Stéphane Gendron / Cogeco Média

Stéphane Gendron exprime sa vive inquiétude concernant le projet de construction d'une mégacentrale nucléaire à Massena, dans l'État de New York, à proximité immédiate de la frontière québécoise.

Bien que ce projet promette des retombées économiques majeures pour la région américaine, il souligne l'absence de consultation auprès des populations canadiennes voisines.

Le chroniqueur alerte sur les risques environnementaux et de sécurité publique, précisant qu'un accident majeur affecterait un large rayon incluant Cornwall et la Montérégie.

Il appelle les élus québécois à se mobiliser et à faire pression sur Kathy Hochul, la gouverneure de New York.

Écoutez la chronique de Stéphane Gendron, lundi après-midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«La zone d'exclusion où tu devrais évacuer en cas d'accident ou d'incident nucléaire [...] c'est 80 kilomètres. Alors là, ça inclut des villes comme Cornwall, ça inclut Valleyfield, ça inclut toute la MRC du Haut-Saint-Laurent et ça va jusqu'aux portes de la Capitale-Nationale, à Ottawa.»

Stéphane Gendron

Autres sujets abordés: 

  • La manque d’accès au réseau cellulaire en région, malgré les promesses de la CAQ et des libéraux fédéraux;
  • Le développement immobilier en zones inondables.

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