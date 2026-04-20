Un mégaprojet collé sur notre frontière

Stéphane Gendron exprime sa vive inquiétude concernant le projet de construction d'une mégacentrale nucléaire à Massena, dans l'État de New York, à proximité immédiate de la frontière québécoise.

Bien que ce projet promette des retombées économiques majeures pour la région américaine, il souligne l'absence de consultation auprès des populations canadiennes voisines.

Le chroniqueur alerte sur les risques environnementaux et de sécurité publique, précisant qu'un accident majeur affecterait un large rayon incluant Cornwall et la Montérégie.

Il appelle les élus québécois à se mobiliser et à faire pression sur Kathy Hochul, la gouverneure de New York.

Écoutez la chronique de Stéphane Gendron, lundi après-midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.