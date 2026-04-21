L’impact du mégaprojet sur le terroir

Malgré les promesses de Martin Imbleau, président d'Alto, de compenser «à perpétuité» les agriculteurs expropriés, Martin Caron reste sceptique.

Pour l'UPA, l'enjeu dépasse l'argent: le passage d'un train haute vitesse impose des contraintes physiques permanentes, comme des clôtures et des détours de plusieurs kilomètres pour la machinerie lourde.

Le président général de l'Union des producteurs agricoles souligne l'anxiété des producteurs face à cette perte de contrôle sur leurs terres.

Écoutez Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles, donner son point de vue à La commission, mardi midi.