Le Parti québécois (PQ) serait loin devant dans les sondages s'il abandonnait l'idée de la souveraineté, selon le plus récent sondage Léger. Le parti de Paul St-Pierre-Plamondon passerait de 31 à 39% des intentions de vote.
Le sondage souligne le dilemme existentiel des Péquistes sur la tenue d'un référendum, la montée de la CAQ à 17%, la chute du Parti libéral à 28% et la lutte à cinq partis dans la région de Québec.
Écoutez l'économiste et président-fondateur de Léger, Jean-Marc Léger, commenter le sondage, mardi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«Deux tiers des Québécois ne veulent pas de référendum, ne veulent pas prendre position. Mais moi, je me rappelle, en 1995, quand j'ai sondé, à la veille du référendum de 1995. Il y avait aussi les deux tiers des Québécois qui ne voulaient pas de référendum. Les Québécois ne veulent pas faire le choix final.»