Le Parti québécois (PQ) serait loin devant dans les sondages s'il abandonnait l'idée de la souveraineté, selon le plus récent sondage Léger. Le parti de Paul St-Pierre-Plamondon passerait de 31 à 39% des intentions de vote.

Le sondage souligne le dilemme existentiel des Péquistes sur la tenue d'un référendum, la montée de la CAQ à 17%, la chute du Parti libéral à 28% et la lutte à cinq partis dans la région de Québec.

Écoutez l'économiste et président-fondateur de Léger, Jean-Marc Léger, commenter le sondage, mardi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.