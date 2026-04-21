Propreté et nids-de-poule

Luc Ferrandez porte un regard critique sur la gestion de la propreté et des infrastructures par l'administration municipale actuelle.

Il souligne des problèmes récurrents comme l’équipement défectueux, et la surcharge des services (balayage, réparation de rues, collecte des déchets).

Il évoque la spécificité montréalaise, comme la gestion de la garnotte sur 4000 kilomètres de rues, la forte production de déchets par habitant, les dépotoirs illégaux, et les défis liés au développement durable, tout en comparant Montréal à d’autres villes comme Boston, Paris et Los Angeles.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.