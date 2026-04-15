L'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et l'évolution rapide du marché du travail forcent une remise en question profonde du système d'éducation actuel.

Selon Nicolas Duvernois, de nombreux diplômes techniques ou spécialisés pourraient devenir obsolètes plus rapidement que prévu, laissant de nouveaux diplômés dans une situation précaire face à des outils comme ChatGPT qui redéfinissent déjà plusieurs professions.

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

L'entrepreneur souligne que le fossé entre les programmes scolaires et la réalité technologique d'aujourd'hui s'agrandit.

Il plaide pour un équilibre où l'école doit impérativement intégrer l'apprentissage des outils technologiques pour ne pas donner un retard considérable aux jeunes, tout en misant sur le retour en force des compétences humaines que les machines ne peuvent pas encore remplacer.

Autres sujets traités: