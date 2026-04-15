Réussir sa «seconde lune de miel»

Le départ des enfants marque un tournant majeur, souvent vécu avec une grande ambivalence.

Si certains parents ressentent un vide immense après des années de dévouement, d'autres y voient une opportunité de liberté retrouvée.

Geneviève Bouchard nous invite à voir cette étape non pas comme une fin, mais comme une promotion vers le rôle de «parent émérite» d'adultes.

Elle nous donne des clés pour réinvestir son temps, nourrir son couple et même naviguer les retours imprévus à la maison.

Écoutez Geneviève Bouchard, psychologue et autrice du livre Le nid déserté, mercredi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.