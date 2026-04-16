Onde de choc au sein de l'industrie du transport

L’annonce que le camionneur Baljeet Singh jouait à des jeux vidéo en ligne lors d’un accident mortel sur l’autoroute 30 en 2022 a provoqué une onde de choc au sein du public et de l'industrie du transport.

Cet événement tragique, qui a coûté la vie à une mère et son fils, soulève des questions urgentes sur la sécurité routière et la discipline des conducteurs de véhicules lourds.

Écoutez le président de Truck Stop Québec, Benoit Therrien, aborder le tout, jeudi avant-midi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

Il dénonce fermement ces comportements qu'il qualifie de «délinquance routière». Malgré la technologie de télémétrie permettant de suivre les mouvements des camions, il souligne la difficulté de surveiller l’utilisation des appareils mobiles en cabine.

Selon lui, la sévérité des sanctions doit être augmentée pour décourager l'usage du cellulaire, qui semble être devenu une «normalité» dangereuse pour certains chauffeurs.