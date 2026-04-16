Important transfert microbien

Le geste semble anodin: une petite sieste sur le divan après le travail ou un brunch bien chargé.

Pourtant, s'allonger tout habillé sur ses meubles pourrait transformer votre foyer en véritable nid à bactéries.

Selon la journaliste scientifique Andréanne Théberge, nos vêtements accumulent entre 10 000 et 1 million d'unités formant colonie (UFC) par gramme de tissu chaque jour.

En seulement deux minutes de contact, un transfert microbien important s'opère entre vos habits et les tissus de votre maison.

Écoutez la journaliste scientifique Andréanne Théberge aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.