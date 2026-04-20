Une transition risquée pour le réseau?

L’implantation du Dossier Santé Numérique (DSN) au Québec suscite de vives inquiétudes chez le personnel soignant, certains craignant des risques pour la sécurité des patients.

Invitée à l'émission La commission, Adélaïde De Melo, PDG du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, a défendu le projet en soulignant les bénéfices à long terme de l'informatisation clinique, tout en reconnaissant une période d'adaptation nécessaire.

Les animateurs ont toutefois pointé du doigt les risques de «chaos» initial et de perte de productivité massive lors du déploiement.

Malgré le soutien promis de 1200 super-utilisateurs, la grogne persiste sur le terrain face à un système jugé peu intuitif.

Écoutez Adélaïde De Melo, PDG du CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal, donner son point de vue sur le Dossier Santé Numérique, lundi midi.