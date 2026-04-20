Tour du chapeau contre le Lightning

Juraj Slafkovsky a non seulement inscrit un tour du chapeau, lundi, contre le Lightning, mais il l'a fait en avantage numérique et l'un d'entre eux, le dernier, pour la victoire en prolongation.
Doit-on être surpris? Absolument pas, selon Tony Marinaro.
Écoutez Tony Marinaro commenter les performances de Juraj Slafkovsky et des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Slafkovsky contre le gardien du Lightning: «Il a le numéro de Vasilevskiy»
- Le repêchage: «Les Canadiens ont visé juste avec Juraj Slafkovsky»
- Slafkovsky est un attaquant de puissance moderne;
- Les Canadiens ont neutralisé les attaquants vedettes du Lightning;
- «Le Canadien est peut-être l'équipe la plus dangereuse quand elle n'a pas beaucoup de tirs».
- Tony Marinaro n'envisage pas de changements pour mardi;
- Martin St-Louis contre Jon Cooper;
- Les statistiques avancées montrent l’efficacité des trios.