Tour du chapeau contre le Lightning

Juraj Slafkovsky a non seulement inscrit un tour du chapeau, lundi, contre le Lightning, mais il l'a fait en avantage numérique et l'un d'entre eux, le dernier, pour la victoire en prolongation.

Doit-on être surpris? Absolument pas, selon Tony Marinaro.

Écoutez Tony Marinaro commenter les performances de Juraj Slafkovsky et des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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