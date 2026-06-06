Deux trophées pour les Canadiens

Ce n’est pas un, mais deux trophées qui ont été empochés par les joueurs des Canadiens de Montréal cette saison.

Le capitaine Nick Suzuki est le lauréat du précieux trophée Frank-J.-Selke, et Cole Caufield a remporté le trophée Lady-Byng pour la saison 2025-2026.

Les deux joueurs ont pu se surprendre mutuellement avec ces distinctions, et le tout a été immortalisé dans une vidéo comique, mais tout de même un peu émotive.