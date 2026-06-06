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Deux trophées pour les Canadiens

Nick Suzuki et Cole Caufield: «Toute une saison et tout un honneur»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 juin 2026 08:01

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Nick Suzuki et Cole Caufield: «Toute une saison et tout un honneur»
Jean-François Baril / Cogeco Média

Ce n’est pas un, mais deux trophées qui ont été empochés par les joueurs des Canadiens de Montréal cette saison.

Le capitaine Nick Suzuki est le lauréat du précieux trophée Frank-J.-Selke, et Cole Caufield a remporté le trophée Lady-Byng pour la saison 2025-2026.

Les deux joueurs ont pu se surprendre mutuellement avec ces distinctions, et le tout a été immortalisé dans une vidéo comique, mais tout de même un peu émotive.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril commenter le tout, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Autre sujet abordé

  • Une rumeur de transaction entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal.

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