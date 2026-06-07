Bilan de saison

Alors que les Canadiens de Montréal ont dressé leur bilan de la saison plus tôt cette semaine, le chroniqueur Jean-François Baril propose lui aussi une liste de conseils pour que l’équipe performe encore plus la saison prochaine.

Selon lui, le Tricolore doit travailler son jeu en profondeur autant à l’attaque qu’à la défense.

Il insiste aussi sur la récupération d’énergie que doivent faire les joueurs tout au long de l’année pour s’assurer d’arriver en séries moins fatigués.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le bilan de la saison des Canadiens, dimanche, au micro de Denis Lévesque.