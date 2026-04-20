Victoire du Tricolore à Tampa

Les Canadiens de Montréal ont remporté le premier match de leur série éliminatoire contre le Lightning de Tampa, dimanche, grâce à un tour du chapeau de Juraj Slafkovsky.
Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la victoire du Tricolore contre le Lightning lors du premier match de la série entre les deux équipes.
Les sujets discutés
- L'avantage numérique a excellé contre le Lightning;
- Tout est à recommencer au prochain match;
- Jon Cooper a passé un message à ses joueurs;
- Les défenseurs du Tricolore devront lancer plus souvent;
- 12 minutes d'avantage numérique, ça n'arrivera pas souvent;
- Le beau retour d'Alexandre Carrier;
- Des changements à prévoir pour le deuxième match? Ou pas?
- Les Canadiens ont besoin de prendre l'avance lors de la prochaine rencontre;
- Le Tricolore doit disputer des matchs à bas pointage.
- Nikita Kucherov a un mauvais langage corporel.