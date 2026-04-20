 Aller au contenu
Victoire du Tricolore à Tampa

«Le Canadien a vraiment ébranlé le Lightning» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

0:00
16:05

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 avril 2026 19:06

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«Le Canadien a vraiment ébranlé le Lightning» -Dany Dubé
Les Canadiens célèbrent un des trois buts de Juraj Slafkovsky / AP/Chris O'Meara

Les Canadiens de Montréal ont remporté le premier match de leur série éliminatoire contre le Lightning de Tampa, dimanche, grâce à un tour du chapeau de Juraj Slafkovsky.

Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la victoire du Tricolore contre le Lightning lors du premier match de la série entre les deux équipes.

Les sujets discutés

  • L'avantage numérique a excellé contre le Lightning;
  • Tout est à recommencer au prochain match;
  • Jon Cooper a passé un message à ses joueurs;
  • Les défenseurs du Tricolore devront lancer plus souvent;
  • 12 minutes d'avantage numérique, ça n'arrivera pas souvent;
  • Le beau retour d'Alexandre Carrier;
  • Des changements à prévoir pour le deuxième match? Ou pas?
  • Les Canadiens ont besoin de prendre l'avance lors de la prochaine rencontre;
  • Le Tricolore doit disputer des matchs à bas pointage.
  • Nikita Kucherov a un mauvais langage corporel.

Vous aimerez aussi

«La défensive du Canadien a été brillante» -Antoine Roussel
Les amateurs de sports
«La défensive du Canadien a été brillante» -Antoine Roussel
0:00
10:01
Des ajustements à apporter au jeu à cinq contre cinq
Le Québec maintenant
Des ajustements à apporter au jeu à cinq contre cinq
0:00
5:09
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Le CF Montréal retrouve le chemin de la victoire
Rattrapage
Première victoire pour Philippe Eullaffroy
Le CF Montréal retrouve le chemin de la victoire
«La défensive du Canadien a été brillante» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens-Lightning
«La défensive du Canadien a été brillante» -Antoine Roussel
«Je pense que même lui ne le sait pas» -Hendrix Lapierre
Rattrapage
Ovechkin de retour pour une dernière saison?
«Je pense que même lui ne le sait pas» -Hendrix Lapierre
«J'ai été déçu de ce que j'ai livré» -Charles Jourdain
Rattrapage
En dépit d'une belle victoire à l'arraché
«J'ai été déçu de ce que j'ai livré» -Charles Jourdain
«Slafkovsky a le numéro de Vasilevskiy» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Tour du chapeau contre le Lightning
«Slafkovsky a le numéro de Vasilevskiy» -Tony Marinaro
«C'était lourd chez le Lightning» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Deux ambiances différentes à Tampa
«C'était lourd chez le Lightning» -Martin McGuire
Le triple J des Canadiens: Jakub, Josh et Juraj
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Le triple J des Canadiens: Jakub, Josh et Juraj
«Martin St-Louis doit se trouver un deuxième trio pour remporter cette série»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premier affrontement Canadiens-Lightning
«Martin St-Louis doit se trouver un deuxième trio pour remporter cette série»
Ils livrent 5000 serviettes rouges aux partisans du CH à Tampa Bay
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En territoire ennemi
Ils livrent 5000 serviettes rouges aux partisans du CH à Tampa Bay
«La clé pour le CH, c'est la défensive du Lightning» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premier affrontement Canadiens-Lightning
«La clé pour le CH, c'est la défensive du Lightning» -Antoine Roussel
«Montréal est affamé, mais Tampa Bay l'est encore plus qu'avant» -Luc Gélinas
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Premier match Canadiens-Lightning
«Montréal est affamé, mais Tampa Bay l'est encore plus qu'avant» -Luc Gélinas
«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»
Rattrapage
Ça sent la coupe avec Alain Crête
«TVA Sports m'avait offert d'être le descripteur des matchs du Canadien»
«Zachary Bolduc pourrait être le Claude Lemieux de 2026» -Tony Marinaro
Rattrapage
Le Premier trio avec Simon Boisvert
«Zachary Bolduc pourrait être le Claude Lemieux de 2026» -Tony Marinaro
La prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning
Rattrapage
Séries éliminatoires 2026
La prédiction de Martin McGuire pour la série Canadiens-Lightning