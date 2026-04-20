Victoire du Tricolore à Tampa

Les Canadiens de Montréal ont remporté le premier match de leur série éliminatoire contre le Lightning de Tampa, dimanche, grâce à un tour du chapeau de Juraj Slafkovsky.

Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la victoire du Tricolore contre le Lightning lors du premier match de la série entre les deux équipes.

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